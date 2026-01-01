Η Άρτεμις Σπανού πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Η Άρτεμις Σπανού αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτρια του Παναθηναϊκού, με τις πράσινες να ολοκληρώνουν μια σπουδαία μεταγραφή και την 33χρονη σέντερ/πάουερ φόργουορντ να επιστρέφει στην Ελλάδα.

Η Σπανού φόρεσε τα πράσινα και έκανε το ντεμπούτο της στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ξεκινώντας τη νέα χρονιά στο γήπεδο μαζί με τις νέες της συμπαίκτριες. Το «τριφύλλι» καλωσόρισε με αυτόν τον τρόπο το νέο του μεταγραφικό απόκτημα με την παίκτρια να γιορτάζει και τα γενέθλιά της στο παρκέ.