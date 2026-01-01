Μπακς: Τα 4 ονόματα που κοιτάζουν για να «ζεστάνουν» τον Γιάννη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, όμως αυτό δεν σημαίνει πως το μέλλον του εκεί είναι δεδομένο.
Ο Έλληνας σταρ έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες για μια ενδεχόμενη μεταγραφή, με τους Μπακς όμως να θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και να κοιτάζουν την αγορά, προκειμένου προσθέσουν ακόμη έναν αστέρα δίπλα του.
Σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ, τα «Ελάφια» έχουν ξεχωρίσει τέσσερις παίκτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τον Γιάννη να σκεφτεί μια και δύο φορές το ενδεχόμενο αποχώρησης.
Ο λόγος για τους Ζακ ΛαΒίν, Μαλίκ Μονκ, Τζέραμι Γκραντ και Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.
Όπως τονίζεται, αυτοί είναι μόνο τα πρώτα ονόματα που κοιτάζουν στο Μιλγουόκι, καθώς οι Μπακς θέλουν να φτιάξουν ομάδα ικανή να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο.
Μένει να φανεί αν οι Μπακς θα καταφέρουν να φτιάξουν ένα ρόστερ που θα πείσει τον «Greek Freak» να συνεχίσει εκεί την καριέρα του στο Μιλγουόκι!
