Νάναλι: «Χαρούμενος που είμαι μέλος στην "αναγέννηση" της ΑΕΚ»

Ο Τζέιμς Νάναλι στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ.

Ο Τζέιμς Νάναλι ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, με τον Αμερικανό σταρ να αποτελεί την πρωτοχρονιάτικη... βόμβα της Ένωσης και να ετοιμάζεται για την δεύτερη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η πρώτη ήταν το μακρινό 2012, όταν και αποκτήθηκε από την Καβάλα, με τον Τζέιμς Νάναλι, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ, να τονίζει ότοι αυτή τη φορά θέλει να ζήσει την εμπειρία του στη χώρα μας στο... έπακρο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζέιμς Νάναλι:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό Πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω… Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την Ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της «αναγέννησης».

Και κατέληξε με «μήνυμα» προς τους οπαδούς της ΑΕΚ: «Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας»!