Δημήτρης Οικονόμου
Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Telekom Center Athens για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι στη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15), στο Telekom Center Athens, με τη διαιτητική τριάδα να γίνεται γνωστή.

Συγκεκριμένα, το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της χρονιάς, θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα, Όλεκ Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς.

Σε ένα σπουδαίο ματς από κάθε άποψη, αφού πέραν από το πόσο ξεχωριστά είναι τα ντέρμπι των αιωνίων και οι δύο έχουν τεράστιο κίνητρο για τη νίκη.

Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο 12-6, μία νίκη πίσω (με παιχνίδι λιγότερο) από την 1η θέση, στην οποία συγκατοικούν Βαλένθια και Χάποελ, ενώ ο Ολυμπιακός στο 10-7 (εκκρεμεί το ματς με τη Φενέρ), θέλει να διορθώσει το χαμένο έδαφος στην κατάταξη.

 

     

