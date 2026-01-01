O Χαβιέ Καράσκο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Κολοσσό της Ρόδου.

Ο Χαβιέ Καράσκο μετά την εντός έδρας ήττα του Κολοσσού από την Μύκονο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, όπως επισημοποίησε και ο σύλλογος.

Πλέον έρχεται η εποχή του Άρη Λυκογιάννη στην ομάδα, με τον έμπειρο τεχνικό να επιστρέφει στην Ρόδο. Ο Έλληνας head coach έχει φτάσει ήδη στη Ρόδο και έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χαβιέρ Καράσκο.

Ευχαριστούμε τον Χαβιέ Καράσκο για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα της καριέρας του».

