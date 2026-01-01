Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μένει οριστικά στον Παναθηναϊκό, με τον Έργκιν Άταμαν να το επιβεβαιώνει στις δηλώσεις το πριν το ντέρμπι (2/1). Κανονικά μένει στο ρόστερ και ο Κένεθ Φαρίντ, που ανανεώνει σύντομα.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα τελειώσει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό, εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα είχαν γίνει γνωστά από τις 23/12.

Όπως επιβεβαίωσε ο Έργκιν Άταμαν, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν παραμένει στο ρόστερ μέχει το τέλος της σεζόν, με τον Τούρκο σέντερ να επιβραβεύεται για τις καλές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι και ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος σύντομα θα υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ο Ομέρ Γιουρτσεβεν θα συνεχίσει με την ομάδα. Ειδικά στα τελευταία δύο ή τρία παιχνίδια είχε εξαιρετική παρουσία. Όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες μας στατιστικά.

Οπότε θα συνεχίσει μαζί μας. Ναι, φυσικά και ο Φαριντ. Ο Φαριντ, τον πρώτο μήνα, πήρε το βραβείο MVP της EuroLeague. Μετά από λίγο έπεσε κάτω από το επίπεδο που είχε τον πρώτο μήνα. Όμως μας αρέσει το παιδί. Είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Θα συνεχίσουμε μαζί του μέχρι το τέλος της σεζόν».