Αντίστροφη μέτρηση και για την Euroleague όσον αφορά το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την 19η αγωνιστική.

Αναμφισβήτητα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και άπαντες έχουν ξεκινήσει ήδη να κινούνται σε ρυθμούς ελληνικού «εμφυλίου».

Ακόμα και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, η οποία θα έχει και πολυπληθή εκπροσώπηση στο παιχνίδι.

Μάλιστα μία ακριβώς ημέρα πριν από το τζάμπολ ανέβασε φωτογραφία από το άδειο «Telekom Center Athens» γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων.