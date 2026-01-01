Euroleague για Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»

Γιώργος Κούβαρης
ΟΑΚΑ
Αντίστροφη μέτρηση και για την Euroleague όσον αφορά το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την 19η αγωνιστική.

Αναμφισβήτητα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και άπαντες έχουν ξεκινήσει ήδη να κινούνται σε ρυθμούς ελληνικού «εμφυλίου».

Ακόμα και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, η οποία θα έχει και πολυπληθή εκπροσώπηση στο παιχνίδι.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Μάλιστα μία ακριβώς ημέρα πριν από το τζάμπολ ανέβασε φωτογραφία από το άδειο «Telekom Center Athens» γράφοντας χαρακτηριστικά:

 

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     