Euroleague για Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»
Αναμφισβήτητα, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο «Telekom Center Athens», εκεί όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και άπαντες έχουν ξεκινήσει ήδη να κινούνται σε ρυθμούς ελληνικού «εμφυλίου».
Ακόμα και η ίδια η διοργανώτρια αρχή, η οποία θα έχει και πολυπληθή εκπροσώπηση στο παιχνίδι.
Μάλιστα μία ακριβώς ημέρα πριν από το τζάμπολ ανέβασε φωτογραφία από το άδειο «Telekom Center Athens» γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων.
