Για την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος ωστόσο δε θέλησε να τοποθετηθεί μία μέρα πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ερχόμενου ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής, μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού (2/1 - 21:15), τονίζοντας τη σπουδαιότητά του.

Ωστόσο, ο κόουτς του Ολυμπιακού ρωτήθηκε και για την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που απασχολεί έντονα τους Πειραιώτες. Με την Παρτίζαν, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, να προσπαθεί να βάλει «στοπ» στη μετακίνησή του, μη βρίσκοντας κάποιον να τον αντικαταστήσει. Ο Μπαρτζώκας δε θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, μία μέρα πριν από το «αιώνιο» ντέρμπι

«Συνεχίζει (σ.σ. να βρίσκεται στην αγορά ο Ολυμπιακός) αλλά πριν από το παιχνίδι να κάτσω να ασχοληθώ εγώ, προφανώς έχουμε κάποιους που ασχολούνται αλλά δεν είμαι εγώ. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να ενισχυθούμε, μαζί με τους ιδιοκτήτες που θέλουν να βοηθήσουν, στο δεύτερο μισό της χρονιάς που θα παιχτούν οι τίτλοι.

Είναι και πάρα πολλές άλλες ομάδες στην αγορά, φάνηκε κιόλας και επειδή υπάρχει η ημερομηνία 5 Ιανουαρίου, κάποιοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά αλλά παίζουμε παιχνίδι αύριο, δε θα ήθελα να αναφερθώ» ήταν τα λόγια του.