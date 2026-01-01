Χολμς: «Περιμένω με ανυπομονησία το ντέρμπι, νιώθω καλά»

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε για την επιστροφή του αλλά και για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (2/1, 21:15)

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στη δράση και πλέον ετοιμάζεται για το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (2/1).

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μίλησε για την επιστροφή του στη δράση, τον Φαρίντ, το ντέρμπι αλλά και τις μάχες με τους ψηλούς του Ολυμπιακού, για τις οποίες και ανυπομωνεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρισόν Χολμς:

Για την προετοιμασία ενόψει ντέρμπι: «Νομίζω πως η προετοιμασία είναι πάνω-κάτω η ίδια. Βλέπουμε βίντεο, φροντίζω την αποκατάστασή μου και ετοιμάζομαι για το παιχνίδι της επόμενης ημέρας».

Για το αν υπάρχει κάτι διαφορετικό στην προετοιμασία, λόγω του μεγάλου ντέρμπι: «Είμαι άνθρωπος της ρουτίνας. Η συνέπεια στις προπονήσεις και στις καθημερινές μου συνήθειες με βοηθά να μένω συγκεντρωμένος, οπότε η προετοιμασία μου θα είναι η ίδια».

Για την επιστροφή του: «Νιώθω καλά. Επιστρέφω, ξαναβρίσκω τη χημεία με τα παιδιά και ανυπομονώ να είμαι ξανά στο παρκέ».

Για το τι περιμένει από το πρώτο του ντέρμπι μπροστά στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Θα είναι διασκεδαστικό. Το περιμένω με ανυπομονησία. Ο κόσμος ήταν εξαιρετικός όλη τη σεζόν και χαίρομαι που θα παίξω ξανά μπροστά τους».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι ο άνθρωπός μου. Χαίρομαι που τον βλέπω στο παρκέ. Μαθαίνω πολλά από εκείνον από την εποχή που ήμασταν στο NBA και αυτό συνεχίζεται και τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε στην ίδια ομάδα».

Για τις μάχες με τους ψηλούς του Ολυμπιακού: «Ανυπομονώ. Πάντα απολαμβάνω τον ανταγωνισμό και κάθε ευκαιρία να βρίσκομαι στο παρκέ και να παίζω επαγγελματικό μπάσκετ είναι ένα όνειρο. Οπότε, το περιμένω με χαρά».