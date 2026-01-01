Η ΑΕΚ... πυροδότησε τη βόμβα «Τζέιμς Νάναλι» με την είσοδο του 2026. Ο Αμερικανός που ξεκίνησε από την Καβάλα, η προσπάθεια για το NBA και το αποτύπωμα σε Φενέρ, Παρτίζαν.

Με το ξεκίνημα του 2026, η ΑΕΚ... τάραξε τα νερά, αποκτώντας τον Τζέιμς Νάναλι. Σε μία κίνηση ενίσχυσης που έψαχνε στην περιφέρειά της, ενώ ταυτόχρονα κινείται και για την απόκτηση ενός σέντερ αντί του Κρις Σίλβα, που όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στη Φενέρμπαχτσε.

Με τον Νάναλι να επιστρέφει στην Ελλάδα, εκεί που για αυτόν ξεκίνησαν όλα το μακρινό 2012. Πολλοί μπορεί να μη θυμούνται το πέρασμά του από την Καβάλα, στο πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Και είναι λογικό άλλωστε, αφού ο Νάναλι αγωνίστηκε για μόλις τρία παιχνίδια με τους Καβαλιώτες, προτού συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό του για το NBA. Στην Καβάλα βρέθηκε μετά το Summer League και την παρουσία του στους Κινγκς αλλά και το Draft του 2012, όταν και δε βρήκε κάποιο συμβόλαιο.

Ωστόσο, για τον Αμερικανό το όνειρο ήταν το NBA και φαίνεται από την πορεία του. Η περιπλάνηση στην G League και ο διακαής πόθος του για παρουσία στην καλύτερη λίγκα του κόσμου, οδήγησε στη δικαίωσή του, αφού οι Χοκς του προσέφεραν δύο δεκαήμερα συμβόλαια στις αρχές του 2014.

Η μοίρα του, όμως, δεν έγραφε στην ούγια τη μεγάλη καριέρα που ονειρευόταν. Μετά από 4 παιχνίδια με τους Χοκς και άλλα 9 με τους Σίξερς, έδειξε πως το... λιμάνι του θα είναι η Ευρώπη.

Η πορεία ως τη EuroLeague και το αποτύπωμα στην Παρτίζαν

Το ταλέντο του στο σκοράρισμα έκανε τη διαφορά στη δική μας πλευρά και αν στην Εστουδιάντες, όπως και στην Καβάλα, δε μακροημέρευσε, η Αβελίνο του έδωσε την ευκαιρία να λάμψει. Ο Νάναλι βρέθηκε στην Αβελίνο, όπου και ανακηρύχθηκε MVP της ιταλικής λίγκας τη σεζόν 2015-16, προτού τον «τσιμπήσει» ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μπορεί τα καλοκαίρια του να τα περνούσε στο Summer League, αναζητώντας μία ακόμα ευκαιρία, όμως η Φενέρμπαχτσε τον υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες το καλοκαίρι του 2016. Μέλος της για μία διετία και βασικό κομμάτι του κορμού της ομάδας που έφτασε ως τον τίτλο το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Νάναλι αποδεικνύει με το μακρινό του σουτ πως αποτελεί έναν ιδανικό glue guy σε ομάδες που έχουν μεγάλες βλέψεις.

Εκείνη τη σεζόν κλείνει με 5.6 πόντους μέσο όρο, αλλά και 45.1% στο τρίποντο, ενώ την αμέσως επόμενη σεζόν άγγιξε την είσοδό του στο κλαμπ του 50/40/90, έχοντας 52.7% δίποντο, 55.4% τρίποντο και 89.7% στις βολές.

Η δεύτερη απόπειρα στο NBA ήρθε τη σεζόν 2018-19, αλλά όπως και η προηγούμενη, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα για τον ίδιο. Μετά από 13 παιχνίδια στη Μινεσότα και 2 στο Χιούστον, ο Νάναλι γυρίζει στην Ευρώπη.

Ούτε η Φενέρμπαχτσε, αλλά ούτε η Αρμάνι και η Μακάμπι παίρνουν το μέγιστο από εκείνον, μέχρι να επιστρέψει στην αγκαλιά του Ομπράντοβιτς. Η Παρτίζαν της σεζόν 2022-23, με τους Ματίας Λεσόρ, Κέβιν Πάντερ αλλά και τον Ιωάννη Παπαπέτρου, φτάνει μια... ανάσα από το Final Four, στην αλησμόνητη σειρά με τη Ρεάλ. Με τον Νάναλι σε μία άκρως παραγωγική σεζόν, όπου μετράει 9.2 πόντους σε 22 λεπτά, με 58% δίποντο, 40.5% τρίποντο, για να έρθει μια ακόμα καλύτερη το 2023-24, με 12.3 πόντους και 58.2%, 43.3% αντίστοιχα στα ποσοστά του.

Η περιπλάνηση του Νάναλι στην Κίνα και η ΑΕΚ

Σε μία καριέρα που δεν έμεινε μακριά από τραυματισμούς, ο Νάναλι, όντας 35 πλέον μετακόμισε ξανά στην Κίνα τον Ιανουάριο του 2025. Οι Ζεϊζάνγκ Λάιονς του προσέφεραν συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και αγωνίζεται σε 12 παιχνίδια, γράφοντας εύκολα αριθμούς σε ένα πρωτάθλημα που προσφέρεται για κάτι τέτοιο.

Σε αυτά τα 12 ματς μετράει 12.7 πόντους, με 54.3% στο δίποντο και 45.8 στο τρίποντο, δείχνοντας πως η τέχνη του σουτ δεν ξεχνιέται. Με τελευταίο του παιχνίδι στις 31 Μαρτίου, απέναντι στους Τζιανγκσού Ντράγκονς ου σκόραρε 18 πόντους, φτάνοντας κοντά στο triple double με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Κομμάτι του παιχνιδιού που θέλει να πάρει από εκείνον η ΑΕΚ, μιας και η κίνηση με τον Τζίαν Κλαβέλ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Με τον βετεράνο των 183 παιχνιδιών στην EuroLeague και άλλων 37 στο NBA, Τζέιμς Νάναλι, να έρχεται ώστε να δώσει εμπειρία, ποιότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.