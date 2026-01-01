Βεζένκοβ: «Το ντέρμπι δίνει μία εβδομάδα ψυχολογία στον νικητή, ο ηττημένος το σκέφτεται λίγο παραπάνω»

Για την ψυχολογία του ντέρμπι και το τέλειο μπάσκετ που πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός, μίλησε ο Σάσα Βεζένκοβ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σάσα Βεζένκοβ στάθηκε στην ετοιμότητα που πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός και στο τέλειο μπάσκετ που καλείται να παίξει, αν θέλει να φύγει νικητής από το Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό (2/1 - 21:15), για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

«Καταρχάς καλή χρονιά με υγεία. Δεύτερον το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τους φιλάθλους, τους οργανισμούς. Εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε ως ένα ακόμα παιχνίδι, τελειώνει ο 1ος γύρος και θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε και να παλέψουμε στο 100%».

Για το πόσο σπουδαίο είναι το ντέρμπι: «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Αν δείτε όμως με το πρόγραμμα που έχουμε, η νίκη και η ήττα ξεχνιέται στο ίδιο βράδυ. Σίγουρα μία τέτοια νίκη δίνει το έξτρα μπουστ, ξέρουμε την ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Για το πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις το ντέρμπι ως "άλλο ένα παιχνίδι": «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι, σίγουρα όμως το κίνητρο, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, να κερδίσεις εκεί πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Για το ότι υπάρχουν υποχρεώσεις στις μέρες των εορτών: «Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύαμε για το Κάουνας οπότε έχουμε συνηθίσει. Σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι 2/1».

Για το αν πρέπει να σταματήσει να έχει κενά διαστήματα ο Ολυμπιακός: «100%. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του βάζει πίεση, για να κερδίσεις εκεί στη διαχείριση του ρυθμού πρέπει να κάνεις το τέλειο. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις αλλά έχουμε προπονηθεί και είμαστε έτοιμοι».

Για το αν τον ιντριγκάρει το ματσάρισμα με τον Χουάντσο: «Ποτέ δε βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα συγκεντρώνομαι στο τι θα κάνω εγώ, έτσι προσεγγίζω τα παιχνίδια».