Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Το ντέρμπι των 4.297 αγώνων ΝΒΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και το Gazzetta καταγράφει τα πεπραγμένα των 16 πρώην NBAers των δύο ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15, LIVE στο Gazzetta), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, και στα ρόστερ των δύο ομάδων δεσπόζουν 16 πρώην NBAers, με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές συνολικά στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Ποιος από τους παίκτες των «αιωνίων» μετράει τις περισσότερες συμμετοχές στο NBA; Ποιος έχει αγωνιστεί σε περισσότερες ομάδες; Και, τέλος, ποιος έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού;

Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Τζέριαν Γκραντ μπήκε στη λίγκα ως Νο 19 στο 2015 NBA Draft από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς. Τα δικαιώματά του παραχωρήθηκαν στη συνέχεια στους Ατλάντα Χοκς και, εν συνεχεία, κατέληξαν στους Νιου Γιορκ Νικς, στο πλαίσιο ανταλλαγής με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Jr. Αγωνίστηκε διαδοχικά στους Νεοϋορκέζους (2015/16), στους Σικάγο Μπουλς (2016–18), στους Ορλάντο Μάτζικ (2018/19) και στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (2019/20). Η σεζόν 2017/18 ήταν η καλύτερη της καριέρας του, μετρώντας 8.4 πόντους, 4.6 ασίστ, 2.3 ριμπάουντ και σχεδόν ένα κλέψιμο ανά αγώνα με τους «Ταύρους».

Regular season: 279 συμμετοχές

Playoffs: 8 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 287 συμμετοχές

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού πέρασε τον Ατλαντικό τον Οκτώβριο του 2023 για λογαριασμό των «πράσινων», με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague στην πρώτη του σεζόν στο «τριφύλλι». Τη διετία 2019–21 αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ, αποτελώντας μέλος της NBA All-Rookie First Team. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στα μέσα της σεζόν 2022/23 έγινε trade στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς. Ο Ναν αποχώρησε από το NBA έχοντας κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 193 αγώνες κανονικής περιόδου.

Regular season: 193 συμμετοχές

Playoffs: 19 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 212 συμμετοχές

Η επίδραση του Τσέντι Όσμαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, με τον Ματίας Λεσόρ να παραδέχεται ότι ο Τούρκος φόργουορντ συγκαταλέγεται στο Top-3 της θέσης του. Ο Όσμαν επιλέχθηκε στο Νο 31 του 2015 NBA Draft από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι οποίοι παραχώρησαν τα δικαιώματά του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Στους Καβς αγωνίστηκε την περίοδο 2017–23, ενώ τον Ιούλιο του 2023 κατέληξε στους Σαν Αντόνιο Σπερς, ως μέρος ανταλλαγής στην οποία ενεπλάκησαν τρεις ομάδες (Σπερς, Χιτ και Καβαλίερς). Συνολικά, στο NBA μέτρησε κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Regular season: 476 συμμετοχές

Playoffs: 19 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 495 συμμετοχές

Έπειτα από μία διετία στην Εστουδιάντες, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επιλέχθηκε στο Νο 15 του 2016 NBA Draft από τους Νάγκετς. Στο Ντένβερ αγωνίστηκε έως το 2020 και στη συνέχεια φόρεσε διαδοχικά τη φανέλα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Μπόστον Σέλτικς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Γιούτα Τζαζ και Τορόντο Ράπτορς, πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, το καλοκαίρι του 2023. Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2019/20, κατέγραψε τους καλύτερους μέσους όρους της καριέρας του με τους Τίμπεργουλβς, με 12.9 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά αγώνα.

Regular season: 339 συμμετοχές

Playoffs: 11 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 350 συμμετοχές

Ο Ρισόν Χολμς εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, μετά από μια δεκαετία στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, παίζοντας για πρώτη φορά στην Ευρώπη με τους «πράσινους». Ο 32χρονος Αμερικανός σέντερ επιλέχθηκε στο Νο 37 του 2015 NBA Draft από τη Φιλαδέλφεια. Αγωνίστηκε διαδοχικά στους Σίξερς (2015–18), στους Σανς (2018–19), στους Κινγκς (2019–23), στους Μάβερικς (2023/24) και στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (2024/25). Συνολικά, σημείωσε 8.5 πόντους και 5.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Regular season: 489 συμμετοχές

Playoffs: 3 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 492 συμμετοχές

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ τη διετία 2021–23, παίζοντας μάλιστα στους NBA Finals το 2023, όπου οι Ντένβερ Νάγκετς κατέκτησαν τον τίτλο με 4–1 νίκες. Τη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε στους Γιούτα Τζαζ, πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν.

Regular season: 113 συμμετοχές

Playoffs: 17 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 130 συμμετοχές

Η τελευταία σημείωση όσον αφορά προσθήκη πρώην NBAer στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ήταν εκείνη του Κένεθ Φαρίντ, του 36χρονου σέντερ, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο για να δώσει λύσεις στην ταλαιπωρημένη από τραυματισμούς γραμμή ψηλών των «πράσινων». Ο Φαρίντ επιλέχθηκε στο Νο 22 του NBA Draft του 2011 από τους Νάγκετς. Αγωνίστηκε στο Ντένβερ την περίοδο 2011–18 και μοίρασε την τελευταία του χρονιά στη λίγκα, 2018–19, ανάμεσα στους Μπρούκλιν Νετς και τους Χιούστον Ρόκετς. Ο Φαρίντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Regular season: 478 συμμετοχές

Playoffs: 18 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 496 συμμετοχές

Ολυμπιακός

Ο Γάλλος γκαρντ επιλέχθηκε στο Νο 8 του NBA Draft του 2017 από τους Νιου Γιορκ Νικς. Στη Νέα Υόρκη παρέμεινε έως το 2021, για να ακολουθήσει το πέρασμά του από τους Ντάλας Μάβερικς (2021–23) και τους Σάρλοτ Χόρνετς (2023–24), πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Regular season: 321 συμμετοχές

Playoffs: 15 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 336 συμμετοχές

Ο Μόντε Μόρις έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague στην εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια, μένοντας στο παρκέ για 14 λεπτά. Ο 30χρονος γκαρντ πέρασε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό για να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε έξι ομάδες στο NBA. Το 2017 επελέγη στο Νο 51 του Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς, όπου αγωνίστηκε έως το 2022. Στη συνέχεια, έπαιξε διαδοχικά στους Γουίζαρντς, στους Πίστονς, στους Τίμπεργουλβς, στους Σανς και στους Πέισερς, από όπου αποχώρησε τον περασμένο Νοέμβριο, πριν υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Regular season: 426 συμμετοχές

Playoffs: 57 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 483 συμμετοχές

Ο 29χρονος γκαρντ μπήκε στη λίγκα το 2017, ως Νο 41 του NBA Draft από τους Ατλάντα Χοκς. Τον Φεβρουάριο του 2019 παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Μέμφις Γκρίζλις, όπου αγωνίστηκε έως το τέλος εκείνης της σεζόν. Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στο NBA με τους Μάβερικς, καταγράφοντας συμμετοχή σε μόλις τρία παιχνίδια με την ομάδα του Τέξας.»

Regular season: 107 συμμετοχές

Playoffs: -

ΣΥΝΟΛΟ: 107 συμμετοχές

Μετά την ανάδειξή του σε MVP της EuroLeague με τον Ολυμπιακό και την επιλογή του στην All-EuroLeague First Team, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε το άλμα στο NBA για λογαριασμό των Σακραμέντο Κινγκς, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, ο Βούλγαρος φόργουορντ έμεινε στις ΗΠΑ για έναν χρόνο, πριν επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους».

Regular season: 42 συμμετοχές

Playoffs: -

ΣΥΝΟΛΟ: 42 συμμετοχές

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού φόρεσε τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς και των Χιούστον Ρόκετς τη διετία 2014–16. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2015 συμμετείχε στο Rising Stars Challenge του NBA All-Star Game.

Regular season: 69 συμμετοχές

Playoffs: 8 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 77 συμμετοχές

Ο Άλεκ Πίτερς επιλέχθηκε στο Νο 54 του NBA Draft 2017 από τους Φοίνιξ Σανς, καταγράφοντας 20 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη με τους «Ήλιους». Σε αυτό το διάστημα είχε μέσο όρο 4.1 πόντους και 1.9 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 11,3 λεπτά συμμετοχής.

Regular season: 20 συμμετοχές

Playoffs: -

ΣΥΝΟΛΟ: 20 συμμετοχές

Ο Εβάν Φουρνιέ συμπλήρωσε 12 χρόνια στο NBA, αγωνιζόμενος διαδοχικά στους Ντένβερ Νάγκετς (2012–14), στους Ορλάντο Μάτζικ (2014–21), στους Μπόστον Σέλτικς (2021), στους Νιου Γιορκ Νικς (2021–24) και στους Ντιτρόιτ Πίστονς (2024), ξεπερνώντας τις 700 συμμετοχές στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου. Ο Γάλλος περιφερειακός συμμετείχε σε τέσσερις σεζόν playoffs, με πιο παραγωγική τη χρονιά 2020–21, όταν είχε μέσο όρο 19.7 πόντους σε 26 αγώνες με το Ορλάντο.

Regular season: 704 συμμετοχές

Playoffs: 19 συμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 723 συμμετοχές

Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν μέλος των Λος Άντζελες Λέικερς κατά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020, στη «φούσκα» του Ορλάντο. Ο διεθνής σέντερ έχει αγωνιστεί στους Ντάλας Μάβερικς (2018–19) και στους Λέικερς (2019–21)

Regular season: 22 συμμετοχές

Playoffs: -

ΣΥΝΟΛΟ: 22 συμμετοχές

Ο 28χρονος σέντερ έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το NBA τη διετία 2019–21, αγωνιζόμενος στους Ντιτρόιτ Πίστονς (2019–20), στους Μπρούκλιν Νετς (2019–20) και στους Ορλάντο Μάτζικ (2020–21), πριν έρθει στην Ευρώπη, αρχικά για τη Μονακό, τη Μπασκόνια και τον Ολυμπιακό.

Regular season: 22 συμμετοχές

Playoffs: 3 συμμετοχές

ΣΥΝΟΛΟ: 25 συμμετοχές