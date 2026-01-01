Απίθανο φινάλε στο Ράπτορς - Νάγκετς: Οι 0/2 βολές και το τρίποντο ισοφάρισης με ταμπλό που δε μέτρησε

Ένα από τα πιο... τρελά φινάλε της σεζόν είχαμε στο Τορόντο, με τους Νάγκετς να επικρατούν των Ράπτορς με τον Ίνγκραμ να ευστοχεί στο σουτ της ισοφάρισης, αλλά το καλάθι να μη μετρά.

Οι Ντένβερ Νάγκετς είναι αναγκασμένοι να ζήσουν για περίπου έναν μήνα χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς και από ό,τι φαίνεται, θα χρειαστούν και νίκες... θρίλερ, όπως αυτήν στον Καναδά.

Εκεί όπου το φινάλε ήταν συγκλονιστικό, με τους Ράπτορς να βρίσκουν σουτ ισοφάρισης διά χειρός Μπράντον Ίνγκραμ, αλλά αυτό τελικά να είναι εκπρόθεσμο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Δύο βολές του Σπένσερ Τζόουνς έδωσαν προβάδισμα στους Νάγκετς στα 19.5'' με 101-104. Ο Ίνγκραμ κάρφωσε στα 14.9'' για το 103-104, αλλά ο Τζαμάλ Μάρεϊ έδωσε ξανά αέρα τριών πόντων στους Νάγκετς.

Το σουτ του Αρ Τζέι Μπαρετ για την ισοφάριση βρήκε σίδερο και ο Μπρους Μπράουν πήρε το ριμπάουντ, μαζί και το δικαίωμα για βολές μετά το φάουλ στα 2.7''.

Ωστόσο, από εκεί βρήκε μόνο σίδερο και έτσι οι Ράπτορς είχαν 1.5'' για να ψάξουν την ισοφάριση. Ο Ίνγκραμ έβαλε ένα τρελό σουτ με ταμπλό και οι φίλοι των Ράπτορς πανηγύρισαν, θεωρώντας ότι το ματς πήγε στην παράταση. Μια ματιά στο instant replay έδειξε ότι η μπάλα βρισκόταν στα δάχτυλα του Ίνγκραμ προτού σουτάρει, βάζοντας τον επίλογο για τη νίκη των Νάγκετς.