Ο Νεοκλής Αβδάλας πέτυχε 17 πόντους και το Βιρτζίνια Τεκ πανηγύρισε μία νίκη σε ένα... θρίλερ τριών παρατάσεων.

Το Βιρτζίνια Τεκ, του Νεοκλή Αβδάλα συνέχισε νικηφόρα στο NCAA, με τον νεαρό Έλληνα να έχει άλλη μία γεμάτη βραδιά στη στατιστική του. Οι «Χόκις» επικράτησαν με 95-85 των Βιρτζίνια Καβαλίερς, σε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε τρεις παρατάσεις για να αναδειχθεί ο νικητής.

Με τον Αβδάλα να αγωνίζεται για 49 λεπτά στην αναμέτρηση, έχοντας συνολικά 17 πόντους. Μπορεί να ήταν άστοχος, με 2/10 δίποντα και 3/11 τρίποντα, 4/6 βολές, αλλά είχε γεμάτη στατιστική, αφού πέραν από το σκοράρισμα, μέτρησε ακόμα 8 ριμπάουντ, μαζί με 4 ασίστ και ένα μπλοκ για 5 λάθη.

Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες, πάντως, ήταν άστοχες με τους «Χόκις» να μετρούν 9/28 τρίποντα, αλλά να παίρνουν την τέταρτη νίκη τους στην παράταση.

Ο απολογισμός του Αβδάλα