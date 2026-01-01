Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος το τελευταίο διάστημα να στερηθεί τις υπηρεσίες του Τάισον Γουόρντ, ενός παίκτη που έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο του αιώνιο ντέρμπι.

Πέρασε καιρός από την τελευταία συνάντηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν. Από τις 12 Οκτωβρίου, όταν οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν για το πρωτάθλημα, οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (2/1 - 21:15) για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε εκείνο το ντέρμπι, η μπίλια έκατσε στο κόκκινο με πρωταγωνιστή τον Τάισον Γουόρντ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και έμεινε εκτός από τη μάχη της Παρασκευής οριστικά.

Απουσία αν μη τι άλλο κομβική για τον Ολυμπιακό, που όμως προσπαθεί να ζήσει χωρίς τον Γουόρντ το τελευταίο διάστημα. Στο ντέρμπι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Γουόρντ δεν αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, όντας ο παίκτης που ένωσε τις τελείες με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, ισάριθμες ασίστ και πολύ σπουδαία συνεισφορά στην άμυνα.

Τι χάνει ο Ολυμπιακός με την απουσία του Γουόρντ

Η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ολοένα και πιο βελτιωμένος επιθετικά. Αυτό που δεν μπορεί να διατηρήσει στο παρκέ, είναι η σταθερότητά του.

Κάτι που λίγο έως πολύ εξηγείται από την άμυνά του, που δεν παίρνει καθόλου καλό βαθμό. Ο Γουόρντ παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι και ήταν ένας από τους λόγους που η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό προηγήθηκε οποιασδήποτε άλλης το καλοκαίρι.

Δεν είναι μόνο η αθλητικότητά του, αλλά και το μέγεθός του στο παρκέ. Ένας 3nD φόργουορντ που μπορεί να υπηρετήσει και την άμυνα με αλλαγές, μαρκάροντας μάλιστα και παίκτες κοντύτερους από αυτόν. Κάτι που ενδεχομένως να λείψει αρκετά στον Ολυμπιακό, απέναντι στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ο Γουόρντ στα 13 παιχνίδια που πάτησε παρκέ στη φετινή EuroLeague, επιτρέψει μόλις 0.69 πόντους σε drive αντιπάλων και 0.93 στους χειριστές του pick n' roll (1.1 πόντοι/1.2 κατοχές). Νούμερα που μαρτυρούν πόσο χρήσιμος είναι όταν παίζει στη θέση "3".

Πώς καλύπτει ο Ολυμπιακός την απουσία του

Φυσικά και ο Ολυμπιακός έχει μάθει να ζει χωρίς τον 28χρονο όλο αυτό το διάστημα της απουσίας του με το οστικό οίδημα. Και ένας από τους λόγους έχει να κάνει με τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο αρχηγός ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ για τους «ερυθρολεύκους«, με τον Μπαρτζώκα να τον τοποθετεί ξανά στην αρχική πεντάδα, δίπλα σε έναν εκ των Φουρνιέ ή Ντόρσεϊ.

Ακόμα και στα 36 του, ο Παπανικολάου φέρνει αυτήν την ισορροπία στο παρκέ, δίνει πολύτιμες βοήθειες στην άμυνα ενώ είναι και αρκετά εύστοχος. Στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει παίξει 21, 16 και 15 λεπτά, απέναντι σε Βαλένθια, Βιλερμπάν και Βίρτους, μετρώντας 4/10 τρίποντα παράλληλα με όσα άλλα κάνει στο παρκέ. Όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στη συνεισφορά του στην κυκλοφορία της μπάλας.

Φυσικά, στα 36 του και προερχόμενος από ένα γεμάτο EuroBasket, δε θα μπορούσε να καλύψει μόνος τη θέση χωρίς τον Γουόρντ. Για αυτό και ο Μπαρτζώκας καταφεύγει σε διαφορετικά σχήματα, αφού ναι μεν στο ξεκίνημα των αγώνων έχει «σπάσει» το Φουρνιέ - Ντόρσεϊ, αλλά στο κλείσιμο, όπως στην Μπολόνια τους βλέπουμε μαζί στο παρκέ.

Αφού ο Ολυμπιακός βασίζεται πολύ αυτό το διάστημα στην επίθεσή του και στο σκοράρισμα που παίρνει από τους συγκεκριμένους δύο, κάτι που είδαμε στις τελευταίες κατοχές στην Ιταλία. Ενώ υπάρχουν στιγμές στα παιχνίδια που ο Μπαρτζώκας αντικαθιστά τον Γουόρντ ψάχνοντας μέγεθος με το δίδυμο Βεζένκοβ και Πίτερς ταυτόχρονα στο παρκέ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει αλλού τους 7.2 πόντους, τα 3.1 ριμπάουντ και τις 2.5 ασίστ του Γουόρντ, ψάχνοντας άλλον X-Factor για το συγκεκριμένο ντέρμπι, σε σχέση με αυτόν του ΣΕΦ.