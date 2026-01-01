Ολυμπιακός: Πώς ο Καμπόκλο που φεύγει από τη Χάποελ, μπορεί να οδηγήσει τον Τζόουνς στο ΣΕΦ
Ο Μπρούνο Καμπόκλο είναι στο κέντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει. Παρόλα αυτά, η ομάδα που μοιάζει να καραδοκεί δεν είναι άλλη από την Παρτίζαν.
Παρότι ο Καμπόκλο αποχώρησε άτσαλα από την σερβική ομάδα το 2024, εκείνη, στην αναζήτησή της για ψηλό, εξετάζει την περίπτωσή του, όπως αναφέρει Ισραηλινός ρεπόρτερ.
Πώς συνδέεται, όμως, αυτή η εξέλιξη με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Ολυμπιακό; Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ξεκαθαρίσει στους Πειραιώτες ότι δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Αμερικανό σέντερ αν δεν εξασφαλίσουν πρώτα τον αντικαταστάτη του. Κάπως έτσι, οι συζητήσεις είχαν παγώσει.
Ωστόσο, η επανεμφάνιση του ονόματος του Καμπόκλο στο προσκήνιο αλλάζει τα δεδομένα. Αν το ενδιαφέρον της Παρτίζαν επιβεβαιωθεί, τότε η σερβική ομάδα δείχνει να βρήκε τον παίκτη που θα καλύψει το πιθανό κενό του Τζόουνς, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόουνς εντάχθηκε στο ρόστερ της Παρτίζαν τη σεζόν 2024/25, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος τότε μετακόμισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.