Ο Καμπόκλο μένει εκτός πλάνων της Χάποελ και αυτό φέρνει ντόμινο, καθώς η Παρτίζαν ενδιαφέρεται για τον Βραζιλιάνο και ο Ολυμπιακός... καραδοκεί για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Μπρούνο Καμπόκλο είναι στο κέντρο των εξελίξεων τις τελευταίες ώρες, μετά από δημοσίευμα αναφορικά με το μέλλον του.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίρεται να τον ενημέρωσε ότι δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη γραμμή των ψηλών της με τους Οτούρου, Μότλεϊ και Οντιασέ, με τον Βραζιλιάνο να περισσεύει. Παρόλα αυτά, η ομάδα που μοιάζει να καραδοκεί δεν είναι άλλη από την Παρτίζαν.

Παρότι ο Καμπόκλο αποχώρησε άτσαλα από την σερβική ομάδα το 2024, εκείνη, στην αναζήτησή της για ψηλό, εξετάζει την περίπτωσή του, όπως αναφέρει Ισραηλινός ρεπόρτερ.

Πώς συνδέεται, όμως, αυτή η εξέλιξη με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και το ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Ολυμπιακό; Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ξεκαθαρίσει στους Πειραιώτες ότι δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Αμερικανό σέντερ αν δεν εξασφαλίσουν πρώτα τον αντικαταστάτη του. Κάπως έτσι, οι συζητήσεις είχαν παγώσει.

Ωστόσο, η επανεμφάνιση του ονόματος του Καμπόκλο στο προσκήνιο αλλάζει τα δεδομένα. Αν το ενδιαφέρον της Παρτίζαν επιβεβαιωθεί, τότε η σερβική ομάδα δείχνει να βρήκε τον παίκτη που θα καλύψει το πιθανό κενό του Τζόουνς, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόουνς εντάχθηκε στο ρόστερ της Παρτίζαν τη σεζόν 2024/25, παίρνοντας ουσιαστικά τη θέση του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος τότε μετακόμισε στη Χάποελ Τελ Αβίβ.