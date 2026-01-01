Ο Τζέριαν Γκραντ δεν προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό λόγω ενοχλήσεων. Τι είπε ο Εργκίν Άταμαν για την κατάστασή του. Απρόοπτο και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15) βρίσκεται προ των πυλών και το Gazzetta βρέθηκε στην προπόνηση των «πράσινων» πριν το πολυαναμενόμενο παιχνίδι.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την γρίπη Α να έχει επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος παικτών και σταφ με τους περισσότερους να είναι κλινήρεις. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα ξεπεράστηκε και πλέον το τριφύλλι προετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Νέα προβλήματα εμφανίστηκαν στο «πράσινο» στρατόπεδο μία μέρα πριν το τζάμπολ με τον Τζέριαν Γκραντ να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και να μην προπονείται σήμερα (01/01) κυρίως με σκοπό να προστατευτεί, όπως τόνισε ο Τούρκος τεχνικός θεωρόντας πως θα είναι έτοιμος για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στάθηκε εν μέρει άτυχος, καθώς χτύπησε δέκα λεπτά πριν την προπόνηση στο δάχτυλό του με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική η οποία όμως βγήκε καθαρή.