Γκραντ, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Όσμαν, Φαρίντ και Σορτς έκαναν Πρωτοχρονιά μαζί με τις οικογένειές τους.

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15) βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο η αλλαγή του χρόνου προσφέρεται για λίγες ώρες ξεγνοιασιάς και οικογενειακές στιγμές.

Έτσι, οι επτά ξένοι του Παναθηναϊκού, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς βρέθηκαν όλοι μαζί για να αλλάξουν χρόνο.

Παρουσία, φυσικά και των συζύγων τους, οι παίκτες των «πρασίνων» ως μία παρέα, γιόρτασαν την αλλαγή χρονιάς, λίγο πριν επιστρέψουν στην απαιτητική πραγματικότητα και την καθημερινότητα της EuroLeague.