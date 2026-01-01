Χωρίς τον Τάιοσν Γουόρντ θα αγωνιστεί οριστικά ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ο Τάισον Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και παρότι η αποθεραπεία του πηγαίνει πολύ καλύτερα, κάνοντας αγώνα δρόμου για αυτήν την εβδομάδα, δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.

Όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός διότι δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Φυσικά, πέραν του Γουόρντ, εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ για τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας το απουσιολόγιό του για το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1 - 21:15).