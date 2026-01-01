Γουόρντ: Οριστικά εκτός από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Τάισον Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός από το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και παρότι η αποθεραπεία του πηγαίνει πολύ καλύτερα, κάνοντας αγώνα δρόμου για αυτήν την εβδομάδα, δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση.
Όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Γουόρντ έμεινε οριστικά εκτός διότι δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος. Φυσικά, πέραν του Γουόρντ, εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ για τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας το απουσιολόγιό του για το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1 - 21:15).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.