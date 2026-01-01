Παίκτες και προπονητής του ΠΑΟΚ είπαν «καλή χρονιά» στο παρκέ καθώς την πρώτη μέρα του 2026 έκαναν κανονικά προπόνηση στο κλειστό της Πυλαίας.

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Νίκος Χουγκάζ, ο οποίος υπολογίζεται κανονικά από τον Γιούρι Ζντοβτς για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μύκονο το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 15:45) στο νησί των ανέμων.

Ο 25χρονος φόργουορντ ανήκει και επίσημα στο δυναμικό του ΠΑΟΚ από τις 31/12 και μάλιστα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο της ομάδας , ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, που λόγω του τραυματισμού του στη μύτη, παραμένει εκτός προπονήσεων.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί της Παρασκευής για τη Μύκονο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα προπονηθεί στο Κ.Γ. Άνω Μεριάς, ενόψει του αγώνα για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.