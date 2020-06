Πουλήθηκε ερωτικό γράμμα του Τζόρνταν έναντι 25.703 δολαρίων! (pic)

Η «Icon Auction» έβγαλε σε πλειστηριασμό ένα ερωτικό γράμμα του Μάικλ Τζόρνταν προς την 23χρονη, τότε, ηθοποιό Έιμι Χάντερ στο οποίο δείχνει κατά κάποιον τρόπο να... απολογείται.

«Έιμι, μερικές φορές είμαι το πιο εγωιστικό άτομο σε αυτήν τη γη επειδή για έναν ολόκληρο χρόνο τον μοναδικό που σκέφτηκα ήταν ο Μάικλ... Παραδέχομαι ότι έκανα ένα λάθος, αλλά δυσκολεύτηκα να το αλλάξω. Ας πούμε ότι αλλάζω το λάθος: 'Δεν θα πίστευες τα προβλήματα που θα συναντούσαμε. Είναι αδιανόητο. Δεν θα είχαμε μια ευχάριστη σχέση ή μια ιδιωτική σχέση. Αυτή είναι μια πίεση που δεν μπορώ να ζήσω»

Ο Τζόρνταν παντρεύτηκε την πρώην σύζυγό του, τη Χουανίτα, τον Σεπτέμβριο του 1989, μόλις λίγους μήνες αφότου έγραψε την επιστολή του στην Χάντερ. Ο πρώτος γιος τους, ο Τζέφρι, γεννήθηκε το 1988 τον οποίο και αναφέρει στο γράμμα: «Έιμι, αν ήμουν ο Μάικλ Τζόρνταν, ο απλός άντρας με δουλειά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, τότε δεν θα ήταν δύσκολο να παραδεχτώ το λάθος μου. Αντ 'αυτού, είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν που θεωρείται το τέλειο πρότυπο. Για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο για παιδιά, αλλά και για ολόκληρες οικογένειες. Μπορείτε να φανταστείτε τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβω. Να μην αναφέρω καν το μωρό από μια γυναίκα που αγαπούσα για 3,5 χρόνια».

Η επιστολή πουλήθηκε για 2.560 δολάρια το 2014, αλλά η αξία της εκτινάχθηκε στα ύψη μετά την επιτυχία του «The Last Dance».

