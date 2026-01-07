Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Βελιγράδι, μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ερυθρού με τη Βαλένθια, με τους οπαδούς των Σέρβων να πετάνε αντικείμενα προς τους διαιτητές.

Η Βαλένθια επικράτησε στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα με 106-89 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οπαδοί των Σέρβων πέταξαν αντικείμενα προς του διαιτητές, εκφράζοντας τα παράπονά τους από τον τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ντιφαλά, Παστούτσιακ και Ουντιάνσκι έγιναν στόχος από τους Σέρβους φιλάθλους κατά την αποχώρησή τους που έγινε με συνοδεία αστυνομικών που κατευθυνόντουσαν προς τη φυσούνα.

Φυσικά αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα, για την συμπεριφορά των οπαδών, με την EuroLeague να κάνει γνωστή την τιμωρία της ομάδας τις επόμενες μέρες.