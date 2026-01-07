Ερυθρός Αστέρας: Οπαδοί πέταξαν αντικείμενα προς τους διαιτητές
Η Βαλένθια επικράτησε στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα με 106-89 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οπαδοί των Σέρβων πέταξαν αντικείμενα προς του διαιτητές, εκφράζοντας τα παράπονά τους από τον τρόπο αντιμετώπισης της ομάδας του.
- Ο Νίκος Ψέλνει: «Πού πηγαίνει ο Παναθηναϊκός;»
- Η εκδίκηση των πρώην: Ετσι πλήγωσαν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό οι Μπράουν και Μπόλντγουιν
- Hoopfellas: «Και να έρθει ο Χέιζ-Ντέιβις δεν είναι απαραίτητο πως θα αλλάξει η κατάσταση στον Παναθηναϊκό»
Πιο συγκεκριμένα, οι Ντιφαλά, Παστούτσιακ και Ουντιάνσκι έγιναν στόχος από τους Σέρβους φιλάθλους κατά την αποχώρησή τους που έγινε με συνοδεία αστυνομικών που κατευθυνόντουσαν προς τη φυσούνα.
Φυσικά αναμένεται να επιβληθεί πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα, για την συμπεριφορά των οπαδών, με την EuroLeague να κάνει γνωστή την τιμωρία της ομάδας τις επόμενες μέρες.
Δείτε το βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.