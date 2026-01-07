Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν υποχρεώσεις σε ENBL και Eurocup αντίστοιχα.

Ο Ηρακλής είναι το φαβορί στο Ιβανώφειο και φιλοξενεί την πολωνική Τζίκι για την 6η αγωνιστική της ENBL. Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης όσο και η αντίπαλος της είναι στο 4-1 στη βαθμολογία.

Συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου και μέχρι τώρα έχουν δείξει τα δόντια τους στη διοργάνωση.

Aπό την πλευρά του ο Πανιώνιος πρέπει από κάπου να πιαστεί γιατί απογοητεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι κυανέρυθροι βρίσκονται στο 1-11 στον όμιλο του Eurocup και έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο ματς.

Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη φιλοξενεί την Μπούντουτσνοστ στο κλειστό της Γλυφάδας για την 13η αγωνιστική του EuroCup. Oι Μαυροβούνιοι τα πάνε πολύ καλύτερη και έχουν 8 νίκες και 4 ήττες σε 12 ματς.

Το πρόγραμμα

ENBL

Ηρακλής - Τζίκι 19:45 (Youtube ENBL)

Εurocup

Πανιώνιος - Μπούντουτσνοστ 19:30 (Novasports Prime)