Πανιώνιος - Ηρακλής: Που θα δείτε τα ματς τους στην Ευρώπη
Ο Ηρακλής είναι το φαβορί στο Ιβανώφειο και φιλοξενεί την πολωνική Τζίκι για την 6η αγωνιστική της ENBL. Τόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης όσο και η αντίπαλος της είναι στο 4-1 στη βαθμολογία.
Συγκατοικούν στην κορυφή του ομίλου και μέχρι τώρα έχουν δείξει τα δόντια τους στη διοργάνωση.
Aπό την πλευρά του ο Πανιώνιος πρέπει από κάπου να πιαστεί γιατί απογοητεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι κυανέρυθροι βρίσκονται στο 1-11 στον όμιλο του Eurocup και έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο ματς.
Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη φιλοξενεί την Μπούντουτσνοστ στο κλειστό της Γλυφάδας για την 13η αγωνιστική του EuroCup. Oι Μαυροβούνιοι τα πάνε πολύ καλύτερη και έχουν 8 νίκες και 4 ήττες σε 12 ματς.
Το πρόγραμμα
ENBL
Ηρακλής - Τζίκι 19:45 (Youtube ENBL)
Εurocup
Πανιώνιος - Μπούντουτσνοστ 19:30 (Novasports Prime)
