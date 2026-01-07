Euroleague: Που θα δείτε το Εφές-Παρί και το Μπάγερν-Μπασκόνια
Το κυρίως πιάτο της 20ης αγωνιστικης σερβιρίστηκε την Τρίτη 6 Γενάρη, ωστόσο το... γλυκό σερβίρεται απόψε με δύο αναμετρήσεις στη Εuroleague.
Η Εφές που ψάχνεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στο 6-13 θα φιλοξενήσει την Παρί που έχει ακριβώς το ίδιο ρεκόρ. Τέλος η Μπάγερν θα υποδεχθεί στη Γερμανία τη Μπασκόνια. Και σε αυτή την περίπτωση οι ομάδες είναι στο 6-13.
Το ματς των Τούρκων με τους Παριζιάνους είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, ενώ στις 21:30 γίνεται το δεύτερο ματς στο Μόναχο μεταξύ Βαυαρών και Βάσκων.
Το πρόγραμμα
19:30 Εφές - Παρί, Νοvasports 5
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια, Novasports 3
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Βαλένθια 14-6
- * Φενέρμπαχτσε 13-6
- Μονακό 13-7
- Μπαρτσελόνα 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
---------------------------
- Παναθηναϊκός 12-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9
- * Ολυμπιακός 11-8
- Ερυθρός Αστέρας 11-9
---------------------------
- Αρμάνι Μιλάνο 10-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-10
- Ντουμπάι 9-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
- Παρί 6-13
- Μπασκόνια 6-13
- Αναντολού Εφές 6-13
- Μπάγερν Μονάχου 6-13
- Βιλερμπάν 6-14
- Παρτίζαν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
