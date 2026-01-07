Euroleague: Που θα δείτε το Εφές-Παρί και το Μπάγερν-Μπασκόνια

Η 20η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία με δύο ματς απόψε.

Το κυρίως πιάτο της 20ης αγωνιστικης σερβιρίστηκε την Τρίτη 6 Γενάρη, ωστόσο το... γλυκό σερβίρεται απόψε με δύο αναμετρήσεις στη Εuroleague.

Η Εφές που ψάχνεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στο 6-13 θα φιλοξενήσει την Παρί που έχει ακριβώς το ίδιο ρεκόρ. Τέλος η Μπάγερν θα υποδεχθεί στη Γερμανία τη Μπασκόνια. Και σε αυτή την περίπτωση οι ομάδες είναι στο 6-13.

Το ματς των Τούρκων με τους Παριζιάνους είναι προγραμματισμένο για τις 19:30, ενώ στις 21:30 γίνεται το δεύτερο ματς στο Μόναχο μεταξύ Βαυαρών και Βάσκων.

Το πρόγραμμα

19:30 Εφές - Παρί, Νοvasports 5

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια, Novasports 3

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

--------------------------- Παναθηναϊκός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9 * Ολυμπιακός 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-9

--------------------------- Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε