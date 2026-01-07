Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς και των Galacticos.

Πλούσιο σε αθλητική δράση το σημερινό πρόγραμμα, τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ.

Πριν από όλα αυτά όμως στις 14:00 έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube οι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ για τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων. Σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει στις 17:00 (Cosmote Sport 1) με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Αστέρα Aktor στα πλαίσια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας. Αργότερα στις 19:30 και την Serie A η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, θα φιλοξενήσει στην έδρα της την Ελλάς Βερόνα (Cosmote Sport 2) και την ίδια ώρα η Μπολόνια την Αταλάντα (Cosmote Sport 3). Στις 21:45 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής με την Φιορεντίνα να ταξιδεύει στην Ρώμη για να αναμετρηθεί με την Λάτσιο (Cosmote Sport 2), ενω παράλληλα η Πάρμα θα φιλοξενήσει την Ίντερ (Cosmote Sport 3) και η Τορίνο την Ουντινέζε (Cosmote Sport 5).

Στην Premier League η Φούλαμ θα φιλοξενήσει την συμπολίτισσα Τσέλσι (21:30, Nova Sports 2) και την ίδια ώρα η Μπρέντφορντ την Σάντερλαντ (Nova Sports 4), η Μπόρνμουθ την Τότεναμ (Nova Sports 6), η Κρίσταλ Πάλας την Άστον Βίλα (Nova Sports Start) και η Μάντσεστερ Σίτι την Μπράιτον (Nova Sports Premier League). Αργότερα στις 22:15 η Μπέρνλι θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Prime) και η Νιούκαστλ την Λιντς (Nova Sports 5).

Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά παιχνίδια η Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στα πλαίσια του ημιτελικού του Σούπερ Καπ Ισπανίας (21:00, Action24) και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπράγκα για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας (22:00, ΕΡΤ2).

Αναφορικά με το μπάσκετ, η σημερινή αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι εκείνη του Αθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών (17:00, ΕΡΤ2). Ακολουθεί στην συνέχεια η μάχη του Πανιωνίου με την Μπουντούτσνοστ (19:30, Nova Sports Prime) και του Ηρακλή με την Τζίκι Βαρσοβίας (19:45, ΕΡΤ2). Τέλος, η 20η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αρχικα στις 19:30 η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Παρί (Nova Sports 5) και στις 21:30 η Μπάγερν Μονάχου την Μπασκόνια (Nova Sports 3).

Δράση έχουμε και στο τένις, με τον Β προημιτελικό του United Cup να ξεκινάει στις 11:00 (ΕΡΤ2), αλλά και στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την Πουατιέ για το CEV CUP (18:00 Cosmote Sport 6).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας