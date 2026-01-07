Oι Καβς πάτησαν γκάζι στην 4η περίοδο και επικράτησαν με 120-116 των Πέισερς.

Παραλίγο να γίνει έκπληξη στο ματς των Καβς με τους Πέισερς. Οι ιππότες έχαναν με 9 πόντους στο τέλος της 3ης περιόδου, αλλά σοβαρεύτηκαν στη συνέχεια και επικράτησαν με 120-116.

Έτσι πήγαν στο 21-17 σε μια περίεργη σεζόν για εκείνους. Οι Πέισερς χωρίς τον Χαλιμπέρτον έχουν καταρρεύσει και είναι στον πάτο της Ανατολής.

O Γκάρλαντ είχε 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Σιάκαμ μέτρησε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Για το Κλίβελαντ καλό ματς έκανε και ο Άλεν με 19 ποντους και 12 ριμπάουντ. Για την Ιντιάνα ο Νέμπχαρντ είχε 15 πόντους και 11 ασίστ.