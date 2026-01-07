Ο Οφέρ Γιανάι, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, ήταν... on fire τις τελευταίες ώρες!

Σε... τρομερή φόρμα βρίσκεται ο Όφερ Γιανάι, ο οποίος «έλαμψε» τόσο στη συνέντευξη Τύπου του Χάποελ - Ντουμπάι, όσο και στα social media.

Αρχικά, προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου του Χάποελ - Ντουμπάι, ο Δημήτρης Ιτούδης δέχθηκε ερώτηση από τον Όφερ Γιανάι. Η εν λόγω κίνηση έκανε εντύπωση, καθώς δεν συνηθίζεται ιδιοκτήτης ομάδας να ρωτά τον προπονητή του σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Κόουτς μπορώ να ρωτήσω κάτι; Ξέρουμε ότι ο Μπλέικνι είναι σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, αλλά επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας ασταμάτητος παίκτης στο ένας εναντίον ενός. Σήμερα νιώθω ότι εκτέλεσε και από τη μέση απόσταση, μπορείτε να το σχολιάσετε;», ρώτησε ο Γιανάι, με τον Δημήτρη Ιτούδη να απαντά σχετικά με την ποιότητα του παίκτη του.

Φυσικά ο Όφερ Γιανάι δεν έμεινε εκεί, καθώς μέσα από τα social media άνοιξε διάλογο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

«Γεια Πέρδο Μαρτίνεθ, ελπίζω να απόλαυσες την πρώτη θέση για λίγες ημέρες… αλλά κάθεσαι στη θέση μου», έγραψε ο Γιανάι, με τον Μαρτίνεθ να απαντά με... ιδιαίτερο τρόπο, λέγοντας ότι «Έχεις καλύτερη ομάδα και είσαι ο καλύτερος πρόεδρος μπάσκετ στον κόσμο. Συγχαρητήρια».