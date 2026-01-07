Μπρουκς: Τα δύο κορυφαία του ματς φέτος είναι κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Άρμονι Μπρουκς έχει κάνει τα δύο κορυφαία του ματς φέτος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Βλέπει Παναθηναϊκό και αφηνιάζει ο Άρμονι Μπρουκς. Ο γκαρντ της Αρμάνι ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens, εκεί όπου η ιταλική ομάδα επικράτησε με 80-69. Μεγάλος πρωταγωνιστής πάντως ήταν και στο ματς του πρώτου γύρου στο Μιλάνο και τη νίκη με 96-89.

Το βράδυ της Τρίτης 6 Γενάρη ο Μπρουκς το έβλεπε σαν βαρέλι, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 24 πόντους και 5/9 τρίποντα. Το ίδιο έκανε και στον πρώτο γύρο. Μάλιστα εκεί ταπ πήγε καλύτερα. Το κοντέρ έγραψε 26 πόντους με 8/14 τρίποντα.

Όλα αυτά για έναν παίκτη που έχει 13.2 πόντους μέσο όρο φέτος, ενώ σε 4 ματς έχει πετύχει 5+ τρίποντα και τα δύο εξ αυτών ήταν κόντρα στο τριφύλλι. Επιπλέον ο Μπρουκς έχει πετύχει τέσσερις φορές φέτος 20+ πόντους. Και σε αυτή την περίπτωση οι δύο από αυτές ήταν κόντρα στους πράσινους.