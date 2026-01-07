Γουεμπανιάμα: Έπιασε τόπο η προετοιμασία με τους Σαολίν, κατέβασε μπάλες με φοβερό τρόπο (vid)

O Bίκτορ Γουεμπανιάμα φαίνεται πως κάτι έμαθε από την προετοιμασία με τους Σαολίν το καλοκαίρι.

Ματσάρα στο Μέμφις, με τους Γκρίζλις να επικρατούν στο τέλος με 106-105 των Σπερς. ο Γουεμπανιάμα είχε 30 πόντους στα 21 λεπτά που έπαιξε, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.

Παρόλα αυτά έκανε τα μαγικά του και τρέλανε κόσμο για άλλη μια φορά. Ο Γάλλος σταρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκανε προετοιμασια σε ναό των Σαολίν. Και φαίνεται πως έμαθε καλά τα μυστικά από τους μοναχούς.

Ο Wemby έδωσε τη λύση αφού τρεις μπάλες είχαν κολλήσει στο καλάθι. Με μια κίνηση με το πόδι τις κατέβασε, κάνοντας περήφανους τους Σαολίν που τον εκπαίδευσαν το καλοκαίρι.