Γουεμπανιάμα: Έπιασε τόπο η προετοιμασία με τους Σαολίν, κατέβασε μπάλες με φοβερό τρόπο (vid)
Ματσάρα στο Μέμφις, με τους Γκρίζλις να επικρατούν στο τέλος με 106-105 των Σπερς. ο Γουεμπανιάμα είχε 30 πόντους στα 21 λεπτά που έπαιξε, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του.
Παρόλα αυτά έκανε τα μαγικά του και τρέλανε κόσμο για άλλη μια φορά. Ο Γάλλος σταρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκανε προετοιμασια σε ναό των Σαολίν. Και φαίνεται πως έμαθε καλά τα μυστικά από τους μοναχούς.
Ο Wemby έδωσε τη λύση αφού τρεις μπάλες είχαν κολλήσει στο καλάθι. Με μια κίνηση με το πόδι τις κατέβασε, κάνοντας περήφανους τους Σαολίν που τον εκπαίδευσαν το καλοκαίρι.
Wait. Wemby did what? pic.twitter.com/HFlftVZI6O— Don Harris (@DonHarris4) January 7, 2026
