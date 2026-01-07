Οι Γκρίζλις άντεξαν και επικράτησαν με 106-105 των Σπερς.

Ματσάρα στο Μέμφις, με τους Γκρίζλις να επικρατούν στο τέλος με 106-015 των Σπερς. Με πέντε σερί πόντους του Σπένσερ στο τελευταίο 1:30 λεπτό οι αρκούδες πήραν το ρζο φύλλο αγώνα για να πάνε στο 16-20. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 25-11.

Ο Σπένσερ τα έκανε όλα στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους και 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Τζάκσον.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Γουεμπανιάμα είχε 30 πόντους στα 21 λεπτά που έπαιξε, ενώ καλό ματς έκανε ο Σαμπανιέ με 23 πόντους. Φοβερό παιχνίδι που είχε τους Γκρίζλις νικητές.