Γκρίζλις - Σπερς 106-105: Οι αρκούδες άντεξαν στη ματσάρα (vid)
Ματσάρα στο Μέμφις, με τους Γκρίζλις να επικρατούν στο τέλος με 106-015 των Σπερς. Με πέντε σερί πόντους του Σπένσερ στο τελευταίο 1:30 λεπτό οι αρκούδες πήραν το ρζο φύλλο αγώνα για να πάνε στο 16-20. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 25-11.
Ο Σπένσερ τα έκανε όλα στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους και 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Τζάκσον.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Γουεμπανιάμα είχε 30 πόντους στα 21 λεπτά που έπαιξε, ενώ καλό ματς έκανε ο Σαμπανιέ με 23 πόντους. Φοβερό παιχνίδι που είχε τους Γκρίζλις νικητές.
