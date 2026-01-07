Μονέκε για διαιτητές: «Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την EuroLeague θα πω τη γνώμη μου, ορκίζομαι στον Θεό»
Η Βαλένθια επικράτησε στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα με 106-89 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Τσίμα Μονέκε, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης άφησε… αιχμές για τη διαιτησία, αναφέροντας πως αν εκφράσει όσα έχει στο μυαλό του, τότε θα του αφαιρεθεί ο μηνιαίος μισθός.
Ο Νιγηριανός φόργουορντ, ορκίστηκε στον Θέο πως όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση θα εκφέρει τη γνώμη του, σχετικά με την αντιμετώπιση των διαιτητών.
Θυμίζουμε, πως έπειτα το φινάλε του αγώνα, οπαδοί των Σέρβων πέταξαν αντικείμενα προς του διαιτητές, εκφράζοντας τα παράπονά τους.
Τη φετινή σεζόν μετράει 14.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσίμα Μονέκε:
«Αν πω τι έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θα μου πάρουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό. Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την Euroleague, θα πω τη γνώμη μου. Ορκίζομαι στον Θεό».
Moneke o sudijama nakon Valensije - Ako kažem šta stvarno mislim oduzeće mi platu, ispričaću sve kad napustim Evroligu 🗣️#kkcz pic.twitter.com/W0kYPLhRDx— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) January 6, 2026
