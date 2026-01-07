Hoopfellas: «Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει τον τρόπο που έπαιξε άμυνα η Φενέρ τον Ολυμπιακό» (vid)
Σε μια βαθύτερη ανάλυση - απ' αυτές που μας συνηθίζει ο Hoopfellas με την παρουσία του στο Gazz Floor powered by Novibet - στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό.
Χαρακτηριστικά είπε:
«Είδαμε μια ομάδα πολύ έτοιμη να αμυνθεί και δεν το είπα τυχαία ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει τον τρόπο που αμύνθηκε η Φενέρ απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί έχει ματσάρες με τον Ολυμπιακό όλη τη χρονιά και τελικούς στην Α1 δυνητικά.
Η Φενέρ ήταν πολύ physical στον τρόπο που αντιμετώπιζε το pick n' roll του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν δεδομένο ότι θα στρεφόταν στο pick n roll λόγω του παίκτη που είχε στη θέση 5. Δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ, οπότε έπρεπε να παίξει περισσότερες ball screen καταστάσεις αναγκαστικά.
Θα ήθελα ο κόσμος να δει την α' περίοδο. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά πώς οι Τούρκοι σπρώχνουν - βάζουν χέρια κανονικά - τον screener του Ολυμπιακού για να χαλάσουν τις γωνίες screen. Είναι πολύ physical ομάδα, παίζει πολύ με την επαφή».
Δείτε την ανάλυση του Hoopfellas στο 1.15.40:
