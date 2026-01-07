Ο ΛεΜπρόν βλέπει στοιχεία Πίπεν στον Τζόνσον: «Τρέχει σαν ελάφι, μαρκάρει από το "1" έως το "5"» (vid)
O Tζέιλεν Τζόνσον είναι ο παίκτης που αξίζει περισσότερο από τον καθένα την προσοχή στους. Ο Τζόνσον πέρυσι είχε κοντά στους 20 πόντους μέσο όρο και τα 10 ριμπάουντ. Φέτος όμως είναι άλλο πράγμα. Kορυφαίος σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ με φοβερούς μέσους όρους. Μετρά 23.7 πόντους, 10.4 ριμπάουντ και 8.4 ασίστ ανά ματς, αλλά και 1.4 κλεψίματα. Εκπληκτικός. Παραδίδει μαθήματα σε κάθε ματς.
Για το αστέρι της Ατλάντα μίλησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και στον Στιβ Νας στο Mind the Game Podcast, παρομοιάζοντας τον με τον θρύλο των Μπουλς, Σκότι Πίπεν.
«Όσον αφορά το ταλέντο, κοιτάξτε τα μακριά του χέρια, 1,98 μ., τρέχει σαν ελάφι. Είναι εξαιρετικά αθλητικός, έχει βελτιώσει την εξωτερική του επαφή. Την ικανότητά του να αμυνθεί από το 1-5. Βλέπω ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται», ήταν τα λόγια του.
LeBron James likens Jalen Johnson to Scottie Pippen:— Legion Hoops (@LegionHoops) January 6, 2026
“As far as talent you look at the long arms, 6’9, runs like a deer. Super athletic, he’s improved his outside touch. His ability to guard 1-5.”
(via @mindthegamepod)pic.twitter.com/lcVLRK82hf
