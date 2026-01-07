Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως περίπου 900 εισιτήρια απομένουν για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπάγερν (9/1, 21:15), με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζονται για ακόμη ένα sold out.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει με κάθε τρόπο την στήριξή του στην ομάδα του Γιώργο Μπαρτζώκα και η αναμέτρηση απέναντι στην Μπάγερν (9/1, 21:15) δεν αποτελεί εξαίρεση.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, περίπου 900 εισιτήρια απομένουν για την εν λόγω αναμέτρηση στο ΣΕΦ, με τους φιλάθλους να στέκονται έτσι στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας για ακόμη μια φορά και να ετοιμάζουν το πρώτο sold out του 2026.

Άλλωστε δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τις 2 Ιανουαρίου, όταν το πάρκινγκ του ΣΕΦ είχε γεμίσει με κόσμο για να αποθεώσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού και με το ματς κόντρα στη Μπάγερν να είναι το πρώτο εντός έδρας για το 2026, ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του τον έκτο του παίκτη με το... καλημέρα του νέου έτους.