Η Ζάλγκιρις κατέθεσε ένσταση για το ματς με τη Βίρτους, στο οποίο ηττήθηκε 83-79.

Η ομάδα από τη Λιθουανία δεν τα κατάφερε κόντρα Βίρτους Μπολόνια και ηττήθηκε με 83-79 για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague. Πάντως η Ζάλγκιρις έχει καταθέσει ένσταση.

Όταν το σκορ ήταν στο 79-74, ο προπονητής της, Μασιούλις κατέθεσε την ένσταση για την ομάδα του. Σύμφωνα με το Basketnews αυτό έγινε γιατί σε δύο αιφνιδιασμούς, οι άνθρωποι που καθαρίζουν το παρκέ ήταν ακόμα μέσα στο παρκέ.

Μένει να δούμε αν θα δικαιωθούν ή το παιχνίδι θα κατοχυρωθεί κανονικά στη Βίρτους, η οποία νίκησε στο γήπεδο με 83-79.