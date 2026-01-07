Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την... έπαθαν από τους πρώην παίκτες τους, Λορέντζο Μπράουν και Γουέιντ Μπόλντγουιν.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα στο Telekom Center Athens, αυτή τη φορά από την Αρμάνι που δεν πτοήθηκε που κυνηγούσε το σκορ για αρκετά λεπτά και έφυγε με ένα μεγάλο διπλό.

Από την πλευρά του Ολυμπιακός μετά τη νίκη στην έδρα των πράσινων, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στην Πόλη και λύγισε από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ στο τέλος.

Τι κοινό έχουν οι ήττες των δύο ελληνικών ομάδων; Τη... ζημιά την έκαναν σε μεγάλο βαθμό δυο πρώην παίκτες τους. Ο Λορέντζο Μπράουν στον Παναθηναϊκό και ο Γουέιντ Μπόλτγουιν στον Ολυμπιακό.

Ο Μπράουν... πλήγωσε τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός λύγισε στην έδρα του από την Αρμάνι και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Λορέντζο Μπράουν. Μπορεί κορυφαίος να ήταν ο Μπρουκς, αλλά και ο πρώην γκαρντ του τριφυλλιού έκανε σπουδαίο ματς.

Ο κάτοχος του Eurobasket το 2022 με την Ισπανία, είχε και επιπλέον κίνητρο να παίξει καλά εναντίον του Παναθηναϊκού και έτσι τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ασίστ. Εξαιρετικός!

O Mπράουν αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στο τριφύλλι, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να γίνει κομβικός στα σχέδια του Αταμάν. Φέτος αγωνίζεται στην Αρμάνι, όντας ένας από τους πυλώνες της φετινής προσπάθειας σε Ιταλία και Euroleague.

Ο Μπόλντγουιν ήταν κορυφαίος της Φενέρ

İşte karşınızda harika performansını double-double ile taçlandıran gecenin MVP'si! 👑



👉 Wade Baldwin IV#YellowLegacy #PetrolOfisi pic.twitter.com/Fk3S8PWkyY — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 6, 2026

Η ομάδα του Σάρας τα χρειάστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-80, έχοντας έναν πρώην ερυθρόλευκο σε φοβερή βραδιά. Ο λόγος για τον Γουέιντ Μπόλντγουιν που έσπρωξε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 17 με 3/5 τρίποντα, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη. Η άμυνα των Πειραιωτών δεν μπόρεσε να τον περιορίσει και εκείνος ήταν τρομερός σε δημιουργία και εκτέλεση.

O Mπόλντγουιν ήρθε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019-20, αλλά δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να μείνει στην ομάδα. Πέρασε από αρκετές ομάδες Euroleague πριν πανηγυρίσει την πρώτη κούπα πέρυσι με τη Φενέρ.

