Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος ήταν θετικότατος στη νίκη του St John's επί του Butler με 84-70.

Μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν πραγματοποίησε ο Λευτέρης Λιοτόπουλος. Ο Έλληνας γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους με 4/8 εντός παιδιάς, 2/6 τρίποντα και 1 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε την ομάδα του να επικρατήσει με 84-70 του Butler. Το St John's του Πιτίνο είναι πλέον στις 10 νίκες και τις 5 ήττες στην Big East. Τη σεζόν που διανύουμε ο Λιοτόπουλος μετρά 3.9 πόντους και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Πάντως τα 18 λεπτά που άφησε στο παρκέ ο Ρικ Πιτίνο τον Έλληνα γκαρντ είναι και τα περισσότερα για φέτος. Η προηγούμενη κορυφαία του επίδοση είναι τα 16 λεπτά κόντρα στο Iona, δηλαδή την πρώην ομάδα του Πιτίνο.