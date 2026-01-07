Ο Λούκα Βιλτόζα δεν θα είναι διαθέσιμος για τη Βίρτους στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό (08/01, 21:15), στο «Telekom Center Athens».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Λούκα Βιλντόζα, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στην πρώην ομάδα του, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και θα στερήσει τις υπηρεσίες του στον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από την ήττα από την Αρμάνι.

Στον αντίποδα, η ιταλική ομάδα προέρχεται από νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις και ελπίζει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Ο Βιλντόζα, τη φετινή χρονιά, μετράει 7.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.