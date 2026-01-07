Βίρτους: Χωρίς Βιλντόζα κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Λούκα Βιλντόζα, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στην πρώην ομάδα του, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και θα στερήσει τις υπηρεσίες του στον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
- Αιχμές Μονέκε για διαιτητές: «Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την EuroLeague θα πω τη γνώμη μου, ορκίζομαι στον Θεό»
- Ολοταχώς για Sold Out το Ολυμπιακός - Μπάγερν!
- Με παθητικό 90.6 πόντων είναι πιθανό στον Άρη να φταίει και η συνταγή
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν, θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από την ήττα από την Αρμάνι.
Στον αντίποδα, η ιταλική ομάδα προέρχεται από νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις και ελπίζει να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.
Ο Βιλντόζα, τη φετινή χρονιά, μετράει 7.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ο ανά αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.