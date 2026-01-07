ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς είχαν κέφια και οι Λέικερς επικράτησαν με 111-103 των Πέλικανς.

Μπορεί να ζορίστηκαν κόντρα στους Πέλικανς αλλά τελικά οι Λέικερς βρήκαν τρόπο να επικρατήσουν με 111-103 των Πέλικανς έχοντας σε τρομερή βραδιά τους ηγέτες τους.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ντόντσιτς μέτρησε 30 πόντους μαζί με 10 ασίστ. Καλός και ο Έιτον με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στο 23-11 πήγαν οι λιμνάνθρωποι.

Από την άλλη πλευρά παπάδες έκανε ο Μέρφι αλλά δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του. Μέτρησε 42 πόντους με 5 ριμπάουντ αλλά δεν έσωσε τους πελεκάνους που πλέον έπεσαν στο 8-30 και απογοητεύου ξανά.