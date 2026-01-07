Eύκολα οι Τίμπεργουλβς, σόκαραν τους Μάτζικ οι Γουίζαρντς (vid)
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν εύκολα με 122-94 των Χιτ και έτσι ανέβηκαν στο 24-13, με το Μαϊάμι που δείχνει αστάθεια να πέφτει στο 20-17. Ο Έντουρντς καθάρισε και πάλι αφού είχε 26 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ραντλ είχε 15 πόντους με 11 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Χίρο μέτρησε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Πάουελ.
Έκπληξη οι Γουίζαρντς
Οι πρωτευουσιάνοι κατάφεραν να σοκάρουν τους Μάτζικ και να επικρατήσουν με 120-112. Οι νικητές έπεσαν στο 20-17 με ήττα εκτός προγράμματος ενώ οι ηττημένοι πήγαν στο 10-25. Ο ΜακΚόλουμ τελείωσε για τους νικητές με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 22 είχε ο Σαρ. Από την άλλη πλευρά κορυφαίος ήταν ο Ρίτσαρντσον που είχε 20 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσει την ομάδα του.
