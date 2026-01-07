Ο Μπόλντγουιν έδειξε στην κάμερα τις γρατζουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού» (vid)
Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στην Πόλη αλλά στο τέλος λύγισε από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην 20ή στροφή της EuroLeague. Εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης ήταν ο Μπόλντγουιν που είχε 17 πόντους με 3/5 τρίποντα, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στην flash interview στη δημοσιογράφο Ντενίζ Ακσόι και στάθηκε στο παιχνίδι των Πειραιωτών, δείχνοντας τις γρατζουνιές του.
«Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κλασικές ελληνικές ομάδες. Πολύ physical. Πάντως είναι μια καταπληκτικη ομάδα», ήταν τα λόγια του μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Σάρας.
Wade Baldwin's arm was full of scratches after the Fenerbahce - Olympiacos game
"This is Olympiacos game. Typical Greek teams. Very physical. They are a tremendous team obviously... pic.twitter.com/kUEMck4yME— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 6, 2026
