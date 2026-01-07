Ο Άντονις Αρμς έχει ανεβάσει την απόδοση του στα τελευταία ματς, αφήνοντας πίσω του τις κακές εμφανίσεις του προηγούμενου διαστήματος.

Ο Αρμς ξεκινούσε πάντα βασικός στα ματς της ΑΕΚ, αλλά στη νίκη κόντρα στη Ρίγα στις 12 Νοέμβρη την θέση του στη βασική πεντάδα πήρε ο Χαραλαμπόπουλος. Μάλιστα ο Σάκοτα επέλεξε να μην βάλει καθόλου τον Αρμς στην αναμέτρηση.

Άλλωστε ο Αμερικανός μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε προσφέρει απολύτως τίποτα στην ομάδα, παρόλο που ο Σάκοτα του έχει δώσει πολλές... δεύτερες και.. τρίτες ευκαιρίες σε όλα τα ματς, αναμένοντας να του επιστρέψει την εμπιστοσύνη ο παίκτης.

Η κατάσταση ήταν δύσκολη για τον Αρμς στην ΑΕΚ, ο οποίος όμως παρουσιάζεται βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα και δίνει λύσεις στην Ένωση σε μια περίοδο που έχει να αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς σημαντικών παικτών όπως ο Μπράουν και ο Κουζμίνσκας, ενώ και ο Κλαβέλ έλυσε προσωρινά τη συνεργασία του με την ομάδα, η οποία όμως είναι δίπλα του στην αποθεραπεία του.

Ο Αρμς λοιπόν προσφέρει σημαντικές βοήθειες στο σκοράρισμα στα τελευταία ματς και δείχνει να πατά καλύτερα στα πόδια του.

Μεταμορφωμένος και διψήφιος στα περισσότερα ματς

Το πρώτο στάδιο της σεζόν ο Αρμς ξεκινούσε βασικός έβαζε ένα-δύο καλάθια και μετά χανόταν. Δεν μπορούσε να κολλήσει στα συστήματα και να βρει τρόπους να απειλήσει. Μέχρι τις 9 Νοέμβρη η κορυφαία του επίδοση ήταν οι 8 πόντοι κόντρα στον Πανιώνιο.

Και κάπου εκεί έχουμε το turning point. Από εκείνο το σημείο και μετά έρχεται η άνοδος στον επιθετικό τομέα και πλέον ο παίκτης πατά καλύτερα στα πόδια του και παίζει με ψυχολογία που δεν είχε.

Σκόραρε 12 κόντρα στον Ολυμπιακό, μέτρησε 10 πόντους με Λέβιτσε, είχε 6 με Παναθηναϊκό, 15 πόντους με Σολνόκι, 10 πόντους με Άρη και 15 με Προμηθέα. Δηλαδή στα 5 από τα 6 τελευταια ματς του σκόραρε 10+ πόντους και αρχίζει να είναι σταθερός. Αυτό είναι η αλήθεια πως του έλειπε πολύ.

Το σημαντικό πάντως για τον ίδιο και την Ένωση είναι να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα απόδοσης και να τα βελτιώσει κι άλλο. Άλλωστε το καλοκαίρι αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά. Τα τελευταία του δείγματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο πρέπει να δουλέψει σκληρά, να καθαρίσει το μυαλό του και να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Οι ατυχίες φέτος στην ΑΕΚ είναι πολλές και λόγω τραυματισμών και δεν υπάρχει πολυτέλεια να... χαθεί κανείς παίκτης. Ο Αρμς μετρά 6.5 πόντους μέσο όρο στο ελληνικό πρωτάθλημα με 38% τρίποντα και 8 πόντους μ.ο στο BCL. Πάντως οι μέσοι όροι του ανέβηκαν με τις καλές τελευταίες εμφανίσεις του.