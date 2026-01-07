Ιβάνοβιτς ενόψει Παναθηναϊκού: «Είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή»
Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους στο «Telekom Center Athens», για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη δυσκολία της αναμέτρησης, ειδικά μετά την εντός έδρας ήττα των «πρασίνων» από την Αρμάνι, ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα του βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.
Εκτός για το παιχνίδι, έχει τεθεί ο Λούκα Βιλντόζα, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντούσκο Ιβάνοβιτς:
«Αύριο θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, με σπουδαίους παίκτες.
Επιπλέον, έχασαν τον τελευταίο τους αγώνα στην έδρα τους, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς, επειδή θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».
