Γκαρνέτ: «Δεν δουλεύω με γαμη... φίδια!» (pic)

Ο τεράστιος Κέβιν Γκαρνέτ θα μπει στο Hall Of Fame (κλάση του 2020), ενώ ήδη οι Σέλτικς θα αποσύρουν τη φανέλα του.

Πάντως ακόμα δεν έχουν κάνει το ίδιο οι Τίμπεργουλβς, η ομάδα στη οποία μεγαλούργησε και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, παίρνοντας και βραβείο MVP.

Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη των λύκων, Γκλεν Τέιλορ είναι κάκιστη, κάτι που έδειξε και ο Big Ticket μιλώντας στο Athletic και φανερώνοντας πως δεν θέλει να έχει καμιά σχέση kαι συνεργασία μαζί του.

Ο Γκλέν Τέιλορ προσπάθησε να ρίξει γέφυρες, ωστόσο ο KG είναι ανένδοτος.

«Ο Γκλεν ήξερε που είμαι, δεν ενδιαφέρομαι. Πρώτα από όλα δεν είναι γενναιοδωρία. Το δεύτερο είναι ότι δέχεται πίεση από φιλάθλους, από την κοινωνία. Ο Γκλεν και εγώ καταλαβαινόμασταν πριν πεθάνει ο Φλιπ Σόντερς. Όταν πέθανε ο Φλιπ, σταμάτησε αυτό. Δεν θα συγχωρήσω τον Γκλεν. Νόμιζα πως ήταν ειλικρινής, σαν άνθρωπος σαν επιχειρηματίας

Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέμαι. Πρέπει να συνεχίσω. Τα χρόνια μου στη Μινεσότα ήταν όμορφα. Όμως τώρα δεν θέλω να έχω σχέση με τον Γκλεν Τέιλορ. Αγαπώ τους Τίμπεργουλβς, πάντα θα αγαπώ τους ανθρώπους που γαμ... εκεί πέρα. Πάντα θα υπάρχει ένα ξεχωριστό μέρος στην καρδιά μου για τη Μινεσότα. Αλλά εγώ δεν κάνω business με φίδια. Δεν θέλω δουλειές με γαμη.... φίδια».

Hall of Famer Kevin Garnett unfiltered on Timberwolves owner Glen Taylor and much more — in @TheAthleticNBA: https://t.co/w6JmN9cYFB pic.twitter.com/wcRFcEqAAs

