Μπαρτζώκας: «Προσπαθήσαμε να παίξουμε physical άμυνα, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για όσα έγιναν στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις με τον Ολυμπιακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τους τραυματίες και για το τι πήγε λάθος στο τέλος, ενώ στάθηκε στα λάθη της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Αρχικά συγχαρητήρια στην Ζάλγκιρις. Ήταν ένα πραγματικά πολύ έντονο παιχνίδι για 48 λεπτά. Δυστυχώς για εμάς είχαμε δύο φορές την ευκαιρία να κερδίσουμε, έχοντας το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση, όμως έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις πολύ καλύτερες από αυτές που πήραμε. Από την άλλη πλευρά το τέταρτο δεκάλεπτο μας δεν ήταν αρκετά καλό για εμάς για να σιγουρέψουμε τη νίκη. Αν και είχαμε προβάδισμα 11 πόντων και κοντρολάραμε το παιχνίδι και είχαμε την ευκαιρία απλά παίζοντας με τις αρχές μας να το τελειώσουμε, τους δώσαμε την ευκαιρία με κάποια λάθη που κάναμε ή κάποιες κακές επιλογές που είχαμε στην επίθεση, να επιστρέψουν στο παιχνίδι και τελικά να το κερδίσουν. Συγχαρητήρια, εμείς ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Σε ερώτηση για το τι καθόρισε τελικά το παιχνίδι στην δεύτερη παράταση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Τελικά χάσαμε με φάουλ τον Ταϊρίκ Τζόουνς και όλοι μας οι παίκτες είχαν πολλά φάουλ, ο Γουόκαπ είχε 4 και έπρεπε κάπως να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερες αμυντικές πεντάδες στο τέλος. Φυσικά η Ζάλγκιρις έχει εξαιρετικούς επιθετικούς παίκτες, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε την physical άμυνα που παίζουμε συνήθως. Η Ζάλγκιρις εκτέλεσε πολλές βολές, δεν λέω ότι έγινε κάποιο λάθος από τους διαιτητές. Προσπαθήσαμε να παίξουμε physical άμυνα, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα».

Όσον αφορά τη διαχείριση ενός παιχνιδιού χωρίς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε: «Είναι ο πρώτος σκόρερ μας και ο πρώτος ριμπάουντερ. Είναι προφανές ότι μας έλειπαν. Έπρεπε να παίξουμε σαν ομάδα, παίξαμε σαν ομάδα και είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε εδώ, που δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά τελικά φεύγουμε από το Κάουνας στεναχωρημένοι».

Σχετικά με την κατάσταση των δύο τραυματιών ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Αν είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε δύο ημέρες αργότερα, ο Βεζένκοφ θα έπαιζε. Θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ έσπασε το δάχτυλό του και χρειάζεται λίγο χρόνο. Δεν είμαι σίγουρος για το επόμενο παιχνίδι, γιατί παίζουμε σχεδόν σε 10 ημέρες, αλλά ελπίζω ότι θα τον έχουμε και αυτόν».