Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην έδρα του μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, έχοντας μπροστά του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Στο ΣΕΦ επιστρέφει ο Ολυμπιακός μετά το Κάουνας, ενόψει της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Έπειτα από την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχει μπροστά της το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Παρασκευή, στις 6 Μαρτίου με ώρα έναρξης στις 21:15.

Στην πρώτη «μονομαχία» των... αιωνίων στην EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 82-87 στις 2 Γενάρη στο «Telekom Center Athens».