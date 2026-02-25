Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Στο ΣΕΦ επιστρέφει ο Ολυμπιακός μετά το Κάουνας, ενόψει της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Έπειτα από την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχει μπροστά της το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Παρασκευή, στις 6 Μαρτίου με ώρα έναρξης στις 21:15.
Στην πρώτη «μονομαχία» των... αιωνίων στην EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 82-87 στις 2 Γενάρη στο «Telekom Center Athens».
