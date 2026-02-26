Ο Γιόκιτς ήταν εντυπωσιακός και οι Νάγκετς επικράτησαν με 103-84 των Σέλτικς.

Επίδειξη δύναμης έκαναν οι Νάγκετς που νίκησαν τους Σέλτικς με 103-84 και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 37-22, ρίχνοντας στο 38-20 τους ηττημένους.

Ο Γιόκιτς είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους νικητές, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ποιότητα του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά ο Μπράουν είχε 23 πόντους με 11 ριμπάουντ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του, ενώ ο Γουάιτ πρόσθεσε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.