Νάγκετς - Σέλτικς 103-84: Ο 30άρης Γιόκιτς... εκτέλεσε τους Κέλτες
Επίδειξη δύναμης έκαναν οι Νάγκετς που νίκησαν τους Σέλτικς με 103-84 και με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 37-22, ρίχνοντας στο 38-20 τους ηττημένους.
Ο Γιόκιτς είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ για τους νικητές, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ποιότητα του και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.
Από την άλλη πλευρά ο Μπράουν είχε 23 πόντους με 11 ριμπάουντ αλλά δεν έσωσε την ομάδα του, ενώ ο Γουάιτ πρόσθεσε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
