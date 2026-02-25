Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το επεισόδιο που είχε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε τέλος σε τυχόν παραφιλολογία που είχε να κάνει με το επεισόδιό του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα με την Ζάλγκιρις.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ στη NOVA:

“Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο. Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με έντονα συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα με τον κόουτς Μπι. Το έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας. Βράζει το αίμα μας. Τον αγαπάω πολύ».