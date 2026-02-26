Παναθηναϊκός: Yποδέχεται την Παρί στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας
Μάχη του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens. Οι πράσινοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους αφού υποδέχονται την Παρί (21:45, Novasports Prime, live Gazzetta).
Η ομάδα του Άταμαν είναι στο 16-12, ενώ οι Γάλλοι βρίσκονται στο 9-18.
Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση είναι αμφίβολη. «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής», τόνισε ο Άταμαν για τον Γάλλο, ενώ ο Μήτογλου είπε: «Μας έδωσε ψυχολογία το Κύπελλο αλλά το αφήνουμε πίσω».
Από την πλευρά του ο Τζέριαν Γκραντ στάθηκε στον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού. Τέλος ο Άταμαν αναφέρθηκε στην περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν και το ενδεχόμενο ο Τούρκος σέντερ να κλείσει τη σεζόν στον Παναθηναϊκό.
Το πρόγραμμα
Dubai BC – Βιλερμπάν (19:00, Novasports 4)
Μονακό – Μακάμπι (20:30, Novasports 6)
Χάποελ Τελ Αβιβ – Αρμάνι (21:05, Novasports 5)
Μπασκόνια – Βαλένθια (21:30, Novasports 3)
Παναθηναϊκός – Παρί (21:45, Novasports Prime)
Ρεάλ – Μπάγερν (21:45, Novasports 4)
