Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για την κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Κάουνας και την ανάγκη η ομάδα του Πειραιά να βρει ξανά τον εαυτό της.

Πολλά πράγματα πήγαν λάθος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζάλγκιρις. Σε πολλά φταίει ο Μπαρτζώκας, σε πολλά οι παίκτες, σε πολλά οι διαιτητές. Δεν είναι όμως ώρα για δικαιολογίες. Είναι ώρα να κοιταχτεί όλος ο Ολυμπιακός στον καθρέπτη και να δει τι έχει πάει λάθος.

Απέναντι στη Ζάλγκιρις ο μοναδικός τομέας που πήγε πραγματικά καλά ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, αυτές οι 20 επιπλέον κατοχές που πήρε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τον κράτησαν και στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε 111 κατοχές, έναντι 103 της Ζάλγκιρις, με αυτές τις 8 παραπάνω μπάλες να είναι κομβικές για να παραμείνει η ομάδα του Πειραιά στο ματς. Από εκεί και πέρα, οι παίκτες που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ήταν ελάχιστοι.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι να βγει με 5 φάουλ έμοιαζε να κάνει ό,τι θέλει απέναντι στους ψηλούς (και τους κοντούς) της Ζάλγκιρις, ενώ μοίραζε μαεστρικά τη μπάλα, όπως δείχνουν οι 6 ασίστ του. Ο Φουρνιέ έδειξε αυταπάρνηση, έβαλε το κορμί του στην άμυνα, όμως στην επίθεση, παρότι ήταν ο μόνος που σούταρε αξιόπιστα, έκανε κομβικά λάθη στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Δεν μπορούμε όμως να μην αναγνωρίσουμε πως ως ηγέτης βγήκε μπροστά και πάλεψε με όλο του το «είναι». Ο Ντόρσεϊ επίσης πάλεψε κι ας ήταν άστοχος, ο Γουόρντ το ίδιο. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι παίκτες δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο.

Ο Γουόκαπ ήταν άστοχος, ο Νιλικίνα πάλεψε στην άμυνα… αλλά μέχρι εκεί, ο Τζόσεφ ήταν σε τραγική βραδιά, ο Χολ δεν μπορούσε να ασκήσει την ίδια πίεση με τον Τζόουνς, ο ΜακΚίσικ έπαιξε μέχρι και στο «4», οπότε πώς να δείξει πράγματα (ενώ κι εκείνος ήταν άστοχος), ενώ ο Πίτερς βρέθηκε ίσως στη χειρότερη βραδιά του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αν ήταν απλά «οκ» ο Πίτερς, ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει τη νίκη στο Κάουνας. Αλλά με τα «αν» δεν γίνεται δουλειά.

Γενικά το πλάνο του Ολυμπιακού δεν λειτούργησε και κυρίως, οι απουσίες των Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ δεν μπόρεσαν να καλυφθούν. Συμβαίνουν αυτά θα πει κανείς και θα έχει δίκιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να προβληματίζουν μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.

Γιατί μέχρι πριν μια εβδομάδα όλοι έλεγαν για το θαυμαστό μπάσκετ που παίζουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ τώρα όλοι μιλούν για την κρίση του τμήματος.

Προσωπικά δεν θεωρώ πως ο Ολυμπιακός είναι σε κρίση. Σε ένα ματς όπου σούταρε άθλια, έφτασε να διεκδικεί το ματς μέχρι το τέλος, παρότι οι διαιτητές δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων (δεν μπορεί να μην είδαν κανένα από τα φάουλ στον Φουρνιέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας).

Αυτό όμως δεν σημαίνει και πως δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Για παράδειγμα, ο λόγος που ο Μόρις από τη μια επιλέχθηκε για την εξάδα των ξένων του τελικού, αλλά στο Κάουνας είδε όλο το ματς από τον πάγκο, ειδικά όταν ο Τζόσεφ και ο Νιλικίνα δεν έδειξαν ικανοί να βοηθήσουν, προκαλεί ερωτηματικά.

Επιπλέον, με τον Γουόκαπ σε κακή βραδιά, ένα σχήμα με Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ ίσως και να έπρεπε να δοκιμαστεί στην παράταση. Γενικά θα έπρεπε να πάρει χρόνο και ο Γουόρντ στην παράταση. Βέβαια όλα αυτά τα λέμε με το παιχνίδι να έχει τελειώσει. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκάθαρα ξέρει περισσότερα από εμάς. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι κι εκείνος πήρε επιλογές που δεν του βγήκαν.

Προσωπικά είμαι της άποψης πως ο μόνος που δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν δουλεύει. Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μόνο τέτοιος δεν είναι.

Δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στην εκνευριστική ευστοχία της Ζάλγκιρις στην παράταση, όπου συνολικά μέτρησε 5/8 τρίποντα στην παράταση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να χάσει την διψήφια διαφορά με την οποία βρέθηκε μπροστά. Και το ότι οι διψήφιες διαφορές χάνονται με τόσο μεγάλη ευκολία, είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τους Ερυθρόλευκους.

Ένα κακό παιχνίδι λοιπόν ήταν αυτό για τον Ολυμπιακό, που παρά το κακό του πρόσωπο, θα μπορούσε να το κερδίσει. Δεν το κέρδισε όμως. Βέβαια, βαθμολογικά, δεν έγινε και κάτι. Αλλά το αρνητικό είναι πως πρόκειται για μια κακή εμφάνιση, που έρχεται σε συνέχεια του κάκιστου τελικού Κυπέλλου.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός πρέπει να ανακάμψει. Να κοιταχτεί στον καθρέφτη, να δει τι φταίει και να βγάλει ξανά το μπάσκετ του, το οποίο στην παράταση η αλήθεια είναι πως δεν είδαμε. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός πήγε μόνο σε προσωπικές ενέργειες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν την θετική κατάληξη.

Ο Βεζένκοβ επιστρέφει, γεγονός που δίνει λύσεις. Αλλά δεν γίνεται να τα περιμένουν όλα από τον Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό. Πρέπει και οι άλλοι να βγούνε μπροστά και να είναι έτοιμο όταν τους χρειαστεί η ομάδα του Πειραιά.

Για την ώρα ας το αφήσουμε εδώ. Διότι εάν και στο ντέρμπι (6/3) η εικόνα είναι κακή, τότε ναι, ο Ολυμπιακός θα είναι σε κρίση και θα πρέπει άμεσα να βρει το αντίδοτο. Αν στο ΣΕΦ όμως ο Ολυμπιακός δείξει ξανά τα γνωστά του στοιχεία, τα οποία τον έχουν τοποθετήσει ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, τότε όλα θα πάνε καλά. Ουσιαστικά το επόμενο ματς θα δείξει αν πρόκειται για μια απλή «κοιλιά» η μια κρίση…

ΥΓ. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος είχε 23 πόντους με 5/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ. Ο Μόουζες Ράιτ 14 με 4/6 δίποντα, 1 /2 τρίποντα, 3/6 βολές, 13(!) ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Με λίγα λόγια, οι πρώην παίκτες του Ολυμπιακού ήταν συγκλονιστικοί απέναντι στην πρώην ομάδα τους. Το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να φύγουν το καλοκαίει είναι άλλη συζήτηση.

ΥΓ2. Πολύ κακό για το τίποτα έγινε στα social media με την ένταση ανάμεσα σε Φουρνιέ και Μπαρτζώκα. Λες και δεν υπάρχουν εντάσεις μέσα σε μια ομάδα.

ΥΓ3. Δεν γίνεται παιδιά ο Μπαρτζώκας πριν 10 μέρες να ήταν προπονηταράς και τώρα να είναι άσχετος. Το να ασκούμε κριτική θέλει και λίγη καθαρή σκέψη. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο και να μην προβληματιζόμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό.